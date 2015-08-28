​В Испании прошла юбилейная томатная битва - ВИДЕО

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ В Испании состоялся традиционный праздник la Tomatina.

Как передает Report, в этом году помидорная битва на улицах города Буньоль на востоке страны прошла в 70-й раз.

Испанцы отпраздновали годовщину эпическим помидорным боем, закидав друг друга тоннами томатов.

Количество красных ягод на празднике в этом году стало рекордным — 170 тонн. В битве приняли участие более 22 тыс. человек. Большинство из участников — испанцы.

Праздник la Tomatina считается самой масштабной битвой с использованием еды вместо оружия на планете. Посетителям la Tomatina рекомендуется приходить на битву в старой одежде и защитных очках, чтобы едкий сок от томатов не вызвал раздражение слизистой глаз.

Местные жители могут участвовать в празднике бесплатно. Иностранцы же должны приобрести билет за 10 евро. Власти Буньоля тратят вырученные от продаж деньги на погашение долгов.