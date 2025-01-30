В Ираке нашли каменные топоры возрастом до 1,5 млн лет

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя (VUB) подвели итоги экспедиции в иракской Западной пустыне. В ходе работ команда нашла каменные инструменты, возраст которых может доходить до 1,5 млн лет.

Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя (VUB) подвели итоги экспедиции в иракской Западной пустыне. В ходе работ команда нашла каменные инструменты, возраст которых может доходить до 1,5 млн лет.

Как передает Report , об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Археологи изучили местность в районе Аш-Шабака. В центре внимания исследовательской кампании была область, где в плейстоцене находилось большое озеро, теперь полностью высохшее, с древними высохшими руслами рек, пересекающими ландшафт.

Исследователи открыли семь палеолитических памятников раннего и среднего палеолита.

В поверхностном слое на их территории было найдено более 850 артефактов, включая ручные топоры раннего палеолита (1,5 млн лет назад) и левалуаззские отщепы (300–40 тысяч лет назад). Последние представляют собой тонкие каменные пластины, использовавшиеся для точных работ.

"Эти находки помогают нам понять, как древние люди использовали ландшафт и адаптировались к изменениям климата", — пояснила глава экспедиции Элла Эгбертс.