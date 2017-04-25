 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ираке кабаны растерзали троих боевиков ИГИЛ

    Инцидент произошел в районе Аль-Рашад

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В иракской провинции Киркук дикие кабаны напали на базу боевиков ИГИЛ, в результате чего погибли три террориста.

    Как передает Report, об этом сообщает УНН со ссылкой на Iraqi News.

    Отмечают, что инцидент произошел в районе Аль-Рашад.

    Террористы пытались прогнать животных, которые регулярно наведывались в сельскохозяйственные угодья боевиков. В результате борьбы, трое террористов погибли. Официально подтвержденных данных о погибших нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi