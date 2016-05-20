​В Индии установлен температурный рекорд

Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Рекордные +51 градусов были зафиксированы в четверг в городе Пхалоди индийского штата Раджастан, что является самой высокой температурой для Индии за всю историю метеонаблюдений.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hindustan Times.

Предыдущий рекорд принадлежал лету 1956 года, когда в городе Алвар того же штата Раджастан столбик термометра остановился на отметке +50,6 градусов.

Другой город Раджастана Чуру также обновил свой температурный рекорд от 1914 года — здесь в четверг зафиксировали +50,2.

В популярном среди туристов Джодхпуре также рекорд — столбик термометра поднялся до +48,8 против +47,4 в мае 1994 года. Рекордные температуры зафиксированы в ряде других городов Раджастана, а также в штате Гуджарат.

Метеорологический департамент Индии предупреждает, что жара только усилится в ближайшие дни. Уровень угрозы для северо-западных штатов сохраняется на "красном уровне" — это значит, что столбик термометра будет подниматься выше +47.

Власти не предоставляют официальной статистики о количестве смертей, вызванных жаркой погодой. СМИ при этом сообщают о нескольких сотнях погибших.