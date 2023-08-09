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В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет

В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет Ученые Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии обнаружили на западе страны останки травоядных динозавров, которые жили 167 млн лет.
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9 августа 2023 г. 07:10
В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет

Ученые Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии обнаружили на западе страны останки травоядных динозавров, которые жили 167 млн лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Press Trust of India.

Раскопки велись на протяжении более четырех лет в пустыне Тар в районе города Джайсалмер в штате Раджастан. Найденные окаменелости принадлежат динозавру семейства дикреозавридов. Палеонтологам удалось извлечь часть позвоночника древнего животного, кости шеи и туловища, хвост, а также ребра.

Индийские ученые утверждают, что речь идет об обнаружении нового вида дикреозавридов. Они дали ему название Tharosaurus indicus - по названию пустыни Тар, где проводились раскопки, и страны обнаружения.

Динозавры семейства дикреозавридов обитали в среднюю эпоху юрского периода. Они отличались длинными шеей и хвостом и маленькой головой, а также массивными конечностями, похожими на ноги современных слонов. Останки этого вида древних ящеров найдены в Индии впервые.

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