В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет

Ученые Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии обнаружили на западе страны останки травоядных динозавров, которые жили 167 млн лет.

Ученые Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии обнаружили на западе страны останки травоядных динозавров, которые жили 167 млн лет.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Press Trust of India.

Раскопки велись на протяжении более четырех лет в пустыне Тар в районе города Джайсалмер в штате Раджастан. Найденные окаменелости принадлежат динозавру семейства дикреозавридов. Палеонтологам удалось извлечь часть позвоночника древнего животного, кости шеи и туловища, хвост, а также ребра.

Индийские ученые утверждают, что речь идет об обнаружении нового вида дикреозавридов. Они дали ему название Tharosaurus indicus - по названию пустыни Тар, где проводились раскопки, и страны обнаружения.

Динозавры семейства дикреозавридов обитали в среднюю эпоху юрского периода. Они отличались длинными шеей и хвостом и маленькой головой, а также массивными конечностями, похожими на ноги современных слонов. Останки этого вида древних ящеров найдены в Индии впервые.