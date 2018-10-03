В Индии найдены наскальные рисунки, принадлежащие неизвестной цивилизации

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В штате Махараштра на западе Индии археологи нашли наскальные рисунки, возраст которых измеряется десятками тысяч лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ученые считают, что вырезанные рисунки являются доказательствами существования ранее неизвестной цивилизации.

Большинство рисунков оставались незамеченными в течение тысяч лет. Рисунки покрывал толстый слой земли и грязи. Но некоторые изображения все же были известны - их считали святыми и им поклонялись местные жители в некоторых районах.

Огромное разнообразие рисунков поражает специалистов - на них изображены животные, птицы, люди и геометрические фигуры.

То, как нарисованы петроглифы, и их сходство с теми, которые находят в других частях мира, дает экспертам основания полагать, что они являются, возможно, самыми древними из известных науке.

"Наше первое предположение после изучения этих петроглифов заключается в том, что они были созданы около 10 тыс. лет до нашей эры", - сказал директор департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.

Он считает, что изображения создали представители общества охотников-собирателей, которым не было знакомо сельское хозяйство.

При этом ученые задаются вопросом, почему некоторые петроглифы изображают животных, которые не встречаются в Индии - таких как носороги и бегемоты.

Правительство штата выделило 3,2 миллиона долларов на дальнейшее изучение 400 обнаруженных рисунков.