В Индии густой смог заслонил Тадж-Махал

Толстый слой смога заслонил город Агра и расположенный в нем беломраморный мавзолей Тадж-Махал. Это вызвано сильным загрязнением воздуха в Северной Индии.

Толстый слой смога заслонил город Агра и расположенный в нем беломраморный мавзолей Тадж-Махал. Это вызвано сильным загрязнением воздуха в Северной Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Туристы жалуются на то, что памятник почти не виден. Индекс качества воздуха (ИКВ) в этом городе зафиксирован на отметке 171, что относится к категории "умеренно загрязненный". Однако для Агры это очень высокий показатель.

За последние годы Тадж-Махал заслоняется дымкой уже второй раз, в 2021 году в социальных сетях распространились фото едва видного мавзолея.

Северная Индия переживает резкое ухудшение качества воздуха. Особенно серьезная ситуация сложилась в Нью-Дели, где уже неделю во многих районах ИКВ превысил отметку в 400 пунктов. При том, что "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным". В пятницу ИКВ в Нью-Дели достиг 468 - это худший показатель с 12 ноября 2021 года, когда индекс составлял 471.