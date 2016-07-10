​В ходе традиционного бега быков в Испании пострадали 14 человек

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В испанском городе Памплона, где в эти дни проходит легендарная фиеста Сан-Фермин, произошло очередное ЧП. Как передает Report, об этом сообщает AFP.

В ходе традиционного бега быков по улицам 9 июля пострадали 14 человек, двое из них получили серьезные ранени.

33-летний японец получил от быка удар рогами в грудь, а у 24-летнего испанца — серьезная травма руки. Организаторы праздника пока отказываются комментировать состояние гражданина Японии, подчеркивая только то, что «ранение испанца является менее тяжелым». Легкие ранения получили сегодня еще 12 человек.

Также в Испании впервые за последние 30 лет бык убил тореадора

Профессиональный тореадор Виктор Баррио был убит быком в субботу испанском городе Теруэль. Об этом сообщил телеканал "Би-Би-Си".

Бык проткнул рогами грудь 29-летнего тореадора во время представления в Теруэле (автономное сообщество Арагон).

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой принес свои соболезнования в связи со смертью Баррио.

Последним тореадором, убитым быком во время корриды, был Хосе Куберо в 1985 году.