 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Хабаровском крае охотник вышел живым из схватки с тигром

    Потерпевший получил множество ссадин и перелом ключицы

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Тигр совершил нападение на охотника в Вяземском районе Хабаровского края.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", мужчина обходил с проверкой расставленные капканы, когда на него набросился тигр, преследовавший стаю кабанов.

    Потерпевший получил множество ссадин и перелом ключицы. Он сумел добраться до зимовья, где его встретили родственник и передали в руки врачей.

    Мужчина находится в краевой клинической больнице №1, его жизни ничто не угрожает.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi