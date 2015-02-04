​В Хабаровском крае охотник вышел живым из схватки с тигром

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Тигр совершил нападение на охотника в Вяземском районе Хабаровского края.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", мужчина обходил с проверкой расставленные капканы, когда на него набросился тигр, преследовавший стаю кабанов.

Потерпевший получил множество ссадин и перелом ключицы. Он сумел добраться до зимовья, где его встретили родственник и передали в руки врачей.

Мужчина находится в краевой клинической больнице №1, его жизни ничто не угрожает.