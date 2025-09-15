В Грузии задержали "Афериста из Tinder"
Это интересно
- 15 сентября, 2025
- 14:39
В Грузии задержали обвиняемого в ряде стран в мошенничестве героя документального фильма Netflix "Аферист из Тиндера" (Tinder Swindler) Саймона Леваева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Леваев разыскивался по красному циркуляру Интерпола и был задержан при пересечении границы.
Отметим, что Саймон Леваев - 35-летний гражданин Израиля, настоящее имя которого Шимон Иегуда Хают.
Он знакомился с женщинами через приложение Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева, и вымогал у них деньги.
По данным СМИ, только в 2017-2019 годах мужчина выманил у жертв по всей Европе более $10 млн.
Последние новости
15:38
Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структуройВ регионе
15:35
Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в ГрузиюВ регионе
15:26
TƏBİB: Летом утонули 26 человекПроисшествия
15:24
МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и РумынииДругие страны
15:24
В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и БеларусиДругие страны
15:22
Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагамиДругие страны
15:16
США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программыДругие страны
15:12
Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%Бизнес
15:07