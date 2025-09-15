Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Грузии задержали "Афериста из Tinder"

    Это интересно
    • 15 сентября, 2025
    • 14:39
    В Грузии задержали Афериста из Tinder

    В Грузии задержали обвиняемого в ряде стран в мошенничестве героя документального фильма Netflix "Аферист из Тиндера" (Tinder Swindler) Саймона Леваева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Леваев разыскивался по красному циркуляру Интерпола и был задержан при пересечении границы. 

    Отметим, что Саймон Леваев - 35-летний гражданин Израиля, настоящее имя которого Шимон Иегуда Хают.

    Он знакомился с женщинами через приложение Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева, и вымогал у них деньги.

    По данным СМИ, только в 2017-2019 годах мужчина выманил у жертв по всей Европе более $10 млн.

    Грузия МВД Tinder мошенничество

    Последние новости

    15:38

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    Лента новостей