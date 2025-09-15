В Грузии задержали "Афериста из Tinder"

В Грузии задержали обвиняемого в ряде стран в мошенничестве героя документального фильма Netflix "Аферист из Тиндера" (Tinder Swindler) Саймона Леваева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Леваев разыскивался по красному циркуляру Интерпола и был задержан при пересечении границы.

Отметим, что Саймон Леваев - 35-летний гражданин Израиля, настоящее имя которого Шимон Иегуда Хают.

Он знакомился с женщинами через приложение Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева, и вымогал у них деньги.

По данным СМИ, только в 2017-2019 годах мужчина выманил у жертв по всей Европе более $10 млн.