В Госдуму России внесен законопроект о переходе на юлианский календарь

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий перевод летоисчисления в России на юлианский календарь.

Как сообщает Report, cоответствующий документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Законопроект внесен депутатами ЛДПР Михаилом Дягтеревым, Борисом Чернышовым и Виталием Пашиным.

В пояснительной записке говорится, что ученые указывают, что григорианский календарь, который используется в России и в европейских странах, не совершенен: он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня. Кроме того, при переводе исторических дат на современное летоисчисление необходимо прибавлять определенное количество дней: в XVIII веке плюс 11 дней, а в XX и XXI веке плюс 13 дней.