​В Голландии совы нападают на людей

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Голландии десятки жителей стали жертвами сов, которые на них напали.

Как передает Report, особую активность они проявляют в темное время суток.

Несколько жителей получили легкие травмы, а одному мужчине даже пришлось накладывать швы.

По мнению ученых, такое поведение объясняется тем, что совы выросли в неволи, и принимают людей за пищу. Пока власти принимают решение, местные жители защищают себя при помощи зонтов, касок и меховых шапок.