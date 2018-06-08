В Германии слон сбежал из цирка и гулял по городу - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Взрослый африканский слон сбежал в среду средь бела дня из цирка в Германии и прогулялся по городу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщило издание Der Spiegel.

По его данным, инцидент произошел в городе Нойвид (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проживают около 65 тыс. человек.

Отмечается, что в цирке не сразу заметили исчезновение питомца. Слон по кличке Кения прошел по городу около километра, прежде чем его поймали и вернули в вольер. В районе происшествия было перекрыто движение транспорта. Никто не пострадал.