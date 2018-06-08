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    В Германии слон сбежал из цирка и гулял по городу - ВИДЕО

    Инцидент произошел в городе Нойвид, где проживают около 65 тыс. человек

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Взрослый африканский слон сбежал в среду средь бела дня из цирка в Германии и прогулялся по городу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщило издание Der Spiegel.

    По его данным, инцидент произошел в городе Нойвид (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проживают около 65 тыс. человек.

    Отмечается, что в цирке не сразу заметили исчезновение питомца. Слон по кличке Кения прошел по городу около километра, прежде чем его поймали и вернули в вольер. В районе происшествия было перекрыто движение транспорта. Никто не пострадал.

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