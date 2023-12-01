В Германии проведут эксперимент с 4-дневной рабочей неделей

По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально введут на следующие полгода четырехдневную рабочую неделю.

По меньшей мере 45 предприятий и организаций Германии с февраля экспериментально введут на следующие полгода четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство DPA.

С февраля и в следующие шесть месяцев предприятия опробуют четырехдневную рабочую неделю по модели 100% исполнение обязательств за 80% времени и 100% оплату труда.

Больше половины участников проекта - маленькие предприятия, численность работников которых находится в промежутке от 9 до 48 человек. 14% участников - крупные предприятия, которые насчитывают более 249 штатных сотрудников.

До февраля их будут готовить на специальных семинарах. Ответственность за реализацию научной части программы лежит на Вестфальском университете имени Вильгельма.