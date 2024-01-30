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В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени В понедельник при ремонте здания голландского парламента была обнаружена 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II.
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30 января 2024 г. 07:47
В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

В понедельник при ремонте здания голландского парламента была обнаружена 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II.

Как передает Report со ссылкой на AFP, она содержала исторические документы и книги о сражениях голландцев с Наполеоном, включая трехтомник на французском языке о битве при Ватерлоо в 1815 году.

Автором труда является голландский генерал Франсуа де Бас, популярный военный историк начала ХХ века. Открытие капсулы времени ошеломило историков, которые ранее не знали о ее существовании, пишут журналисты.

Мэр Ян ван Занен торжественно открыл капсулу в присутствии прессы, чтобы показать ее содержимое, включая письма, документы и книги. Виллем II в 1815 году командовал нидерландскими войсками в качестве наследного принца и на следующий год прибыл в Санкт-Петербург для свадьбы с великой княжной Анной Павловной, сестрой российского императора Александра I.

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Версия на английском языке Dutch unveil century-old time capsule buried under king's statue

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