В Гааге нашли книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

В понедельник при ремонте здания голландского парламента была обнаружена 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II.

В понедельник при ремонте здания голландского парламента была обнаружена 99-летняя капсула времени, спрятанная под статуей короля Вильгельма II.

Как передает Report со ссылкой на AFP, она содержала исторические документы и книги о сражениях голландцев с Наполеоном, включая трехтомник на французском языке о битве при Ватерлоо в 1815 году.

Автором труда является голландский генерал Франсуа де Бас, популярный военный историк начала ХХ века. Открытие капсулы времени ошеломило историков, которые ранее не знали о ее существовании, пишут журналисты.

Мэр Ян ван Занен торжественно открыл капсулу в присутствии прессы, чтобы показать ее содержимое, включая письма, документы и книги. Виллем II в 1815 году командовал нидерландскими войсками в качестве наследного принца и на следующий год прибыл в Санкт-Петербург для свадьбы с великой княжной Анной Павловной, сестрой российского императора Александра I.