​В Финляндии беженцев-мусульман разместили в исследовательском центре свиноводства

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Финляндии в городе Хювинкя около Хельсинки открыли центр размещения беженцев-мусульман в бывшем научно-исследовательском центре свиноводства, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В настоящее время в центре, вмещающем 300 человек, находятся 100 беженцев.

Перед открытием центра финны опасались, что могут возникнуть проблемы, потому что вера мусульман запрещает потреблять в пищу свинину или продукты, в составе которых есть свиной желатин, так как свинья, по мнению мусульман, "грязное" животное. Однако исполнительный директор центра Милья Сакси заявила, что пока подобных проблем не возникало.

"Этот научно-исследовательский центр прекратил деятельность два года назад, и с тех пор свиней там не содержали. Мы еще не знаем, нужно ли говорить беженцам об этом. С другой стороны, нам нечего скрывать", - сказала Сакси и добавила, что беженцев селят в офисных помещениях, где свиней не было.

Сакси отметила, что перед размещением беженцев финны консультировались с местным имамом. По его словам, проблем возникнуть не должно, так как речь идет не о свиноферме, а о лабораториях.