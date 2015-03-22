​В Египте в результате нападения акулы погиб турист из Германии

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Турист из Германии погиб в Египте при нападении акулы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье представители властей города Эль-Кусейр на побережье Красного моря.

Как пишет немецкое агентство DPA, нападение произошло еще в субботу, однако известно об инциденте стало только сейчас. Акула откусила 53-летнему туристу стопу. В итоге гражданин Германии скончался по дороге в больницу от потери крови, сообщило агентство. Как далеко от берега находился мужчина, не уточняется.

В 2014 году по всему миру было зафиксировано 118 нападений акул на людей. 10 человек скончались, еще 87 пострадали.