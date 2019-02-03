В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий - ФОТО

https://report.az/storage/news/40439f60904ad1f50a3acb938b31c83d/0ce4dc1e-6b07-4d88-9a95-033f84d690e3_292.jpg
Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья.
Как передает Report, об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.
По данным издания, погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.
В конце декабря 2018 года в районе Тель-ад-Дейр города Думьят в Египте археологи обнаружили саркофаги римского периода.
Anar TağıyevАвтор новости