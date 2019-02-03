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    В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий - ФОТО

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

    Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.

    По данным издания, погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.

    В конце декабря 2018 года в районе Тель-ад-Дейр города Думьят в Египте археологи обнаружили саркофаги римского периода.

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