В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий - ФОТО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья.

Как передает Report, об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.

По данным издания, погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.

В конце декабря 2018 года в районе Тель-ад-Дейр города Думьят в Египте археологи обнаружили саркофаги римского периода.