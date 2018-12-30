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    Археологи нашли в Египте саркофаги римского периода

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Саркофаги римского периода истории Египта обнаружила миссия египетского министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьят близ побережья Средиземного моря, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении министерства по делам древних памятников.

    По словам генерального секретаря Высшего совета по памятникам древности Мустафы аль-Вазири, на некоторых саркофагах можно разглядеть черты лиц людей, на других - изображения инженерных сооружений. В саркофагах обнаружены останки усопших.

    Также во время раскопок были найдены сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия. В частности, найдены перстни с изображением виноградной лозы.

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