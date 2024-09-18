В Дубае сертифицируют воздушные такси, которые хотят запустить в 2026 году

Воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года.

Воздушные такси в Дубае будут запущены к первому кварталу 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая.

"Сейчас мы работаем над тестированием и сертификацией транспортного средства с нашими американскими партнерами - компанией Joby Aviation. Также мы начинаем фазу проектирования станции для "вертипортов" со Skyports, британской компанией, которая будет заниматься разработкой "вертипортов", - сказал он.

Всего в Дубае планируется построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из них будут запущены к началу 2026 года.

Что касается беспилотных такси-автомобилей, разрабатываемых совместно с General Motors, они начнут работать в Дубае уже в 2025 году. Сейчас такси проходят тестирования.

"Мы планируем сделать лимузин-сервис полностью экологически чистым к 2026 году за счет гибридных и электрических двигателей. К 2035 году все такси Дубая, согласно планам, будут электрическими. К 2050 году весь автобусный парк будет состоять только из электробусов", - отметил он.