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В Дубае построят новую достопримечательность стоимостью около $550 млн

В Дубае построят новую достопримечательность стоимостью около $550 млн В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата.
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4 февраля 2025 г. 15:23
В Дубае построят новую достопримечательность стоимостью около $550 млн

В Дубае планируется строительство новой крупной достопримечательности для туристов и жителей эмирата.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", стоимость проекта составит 2 млрд дирхамов ОАЭ (около $545 млн).

Проект под названием "Термы Дубая" предполагает создание 100-метрового сооружения, в котором будут расположены водно-оздоровительный комплекс, аквапарк и крупнейший в мире ботанический сад под крышей.

Строительство объекта, который будет находиться в парке Zaabel в центре Дубая, планируется завершить в 2028 году. Новый комплекс будет рассчитан на 1,7 млн посетителей в год.

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Версия на английском языке Development of $544 billion ‘Therme Dubai’ project approved
Версия на азербайджанском языке Dubayda 550 milyon dollar dəyərində yeni kompleks inşa ediləcək

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