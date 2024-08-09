В Дубае планируют ввести четырехдневную рабочую неделю для госслужащих

Департамент управления человеческими ресурсами правительства Дубая выбрал 15 государственных учреждений для участия в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели. Для сотрудников этих учреждений также предусмотрено сокращение рабочего дня до се

Департамент управления человеческими ресурсами правительства Дубая выбрал 15 государственных учреждений для участия в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели. Для сотрудников этих учреждений также предусмотрено сокращение рабочего дня до семи часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Эксперимент продлится с 12 августа по 30 сентября. В течение этого времени сотрудники участвующих в пилотном проекте учреждений будут получать полную зарплату, но при этом проводить в офисе или работать из дома на день меньше. Инициатива правительства, получившая название "Наше гибкое лето", распространяется только на госслужащих. Компании частного сектора в эксперименте не участвуют.

Как отмечается в сообщении, после 30 сентября департамент проанализирует результаты эксперимента, что позволит оценить эффективность четырехдневной рабочей недели. Ведомство также подготовит соответствующие рекомендации по масштабированию инициативы или введению других изменений в режим работы госучреждений, подчиняющихся правительству Дубая.