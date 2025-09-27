Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Это интересно
    • 27 сентября, 2025
    • 10:09
    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    В ноябре этого года в Дубае начнет работу Ciel Dubai Marina, который станет самым высоким в мире зданием, полностью отданным под отель. Небоскреб также будет обладать самым высоким панорамным бассейном на планете.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте отеля.

    Новый отель, принадлежащий коллекции Vignette от IHG, разместится в 82-этажном небоскребе высотой 377 м. Ключевой особенностью проекта станет бассейн на 76-м этаже, расположенный в узкой части конструкции, который поборется за звание самого высокого в мире.

    Дубай Ciel Dubai Marina отель
    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Последние новости

    10:38
    Фото
    Видео

    Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    10:36

    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    Инфраструктура
    10:25

    В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    10:13

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:12

    В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых

    В регионе
    10:09

    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Это интересно
    10:08
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    Карабах
    09:58

    В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева

    Происшествия
    09:53

    Азербайджанский народ посещает Парк Победы

    Внутренняя политика
    Лента новостей