В Дубае откроется самый высокий в мире отель
Это интересно
- 27 сентября, 2025
- 10:09
В ноябре этого года в Дубае начнет работу Ciel Dubai Marina, который станет самым высоким в мире зданием, полностью отданным под отель. Небоскреб также будет обладать самым высоким панорамным бассейном на планете.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте отеля.
Новый отель, принадлежащий коллекции Vignette от IHG, разместится в 82-этажном небоскребе высотой 377 м. Ключевой особенностью проекта станет бассейн на 76-м этаже, расположенный в узкой части конструкции, который поборется за звание самого высокого в мире.
