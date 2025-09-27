İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    • 27 sentyabr, 2025
    • 10:22
    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Bu ilin noyabrında Dubayda fəaliyyətə başlayacaq "Ciel Dubai Marina" dünyanın ən hündür hotel binası olacaq.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hotelin saytında məlumat verilib.

    Göydələndə həmçinin planetin ən yüksək mənzərəli hovuzu da olacaq.

    IHG-nin "Vignette" kolleksiyasına məxsus yeni hotel 377 m hündürlüyündə 82 mərtəbəli göydələndə yerləşəcək. Layihənin əsas xüsusiyyəti 76-cı mərtəbədə yerləşən və dünyanın ən yüksək hovuzu adı uğrunda mübarizə aparacaq hovuz olacaq.

    Dubay hotel
    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Son xəbərlər

    10:29
    Foto
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbardakı yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:24

    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:22

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    10:09

    Əksər ərazilərdə yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:06

    Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    10:05

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    09:46

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    09:44

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti