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В доме Гитлера в Австрии будут обучать полицейских

В доме Гитлера в Австрии будут обучать полицейских Дом в Браунау, в котором родился и провел свое детство Адольф Гитлер, будет использоваться для проведения учебных курсов по правам человека для полиции.
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24 мая 2023 г. 10:00
В доме Гитлера в Австрии будут обучать полицейских

Дом в Браунау, в котором родился и провел свое детство Адольф Гитлер, будет использоваться для проведения учебных курсов по правам человека для полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал ORF.

Дом пустует с 2011 года. С 2016 года он был экспроприирован и принадлежит государству, сообщает телеканал. Впоследствии реконструкция дома была отложена из-за пандемии. Осенью 2023 года здание перепроектируют и станут использовать для проведения учебных курсов по правам человека для полиции.

Переоборудование дома будет завершено в 2025 году, а в 2026 году туда должен переехать полицейский участок и районный отдел полиции, сообщает телеканал. Мемориальный камень с надписью "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят об этом" останется на месте после решения властей города Браунау, которое было принято вопреки желанию эксперто.

Вопрос дальнейшего использования дома давно является спорным, сообщает телеканал. По данным Института рынка, 53% опрошенных поддержали создание в доме учреждения, занимающегося темами национал-социализма, памяти, антифашизма, толерантности и мира, 23% предпочли бы снос здания и только 6% хотели бы, чтобы туда въехало учреждение исполнительной власти.

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Версия на английском языке Adolf Hitler house in Austria to be used for police human rights training

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