​В Дании задумались о продаже Гренландии

Королевская семья Дании высказалась положительно касательно идеи продажи Гренландии США.
Как передаёт Report, об этом сообщает издание Newsweek.
Идею покупки острова высказал президент США Дональд Трамп, на что в Дании отреагировали благосклонно, заявив, что такое предложение является комплиментом для Гренландии, который получают только желанные земли.
"Я люблю Гренландию и хочу, чтобы её народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя", - отметил принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.
Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в 10 трлн долларов.
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