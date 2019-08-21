​В Дании задумались о продаже Гренландии

Королевская семья Дании высказалась положительно касательно идеи продажи Гренландии США.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание Newsweek.

Идею покупки острова высказал президент США Дональд Трамп, на что в Дании отреагировали благосклонно, заявив, что такое предложение является комплиментом для Гренландии, который получают только желанные земли.

"Я люблю Гренландию и хочу, чтобы её народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя", - отметил принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в 10 трлн долларов.