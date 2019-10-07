​В Дании к 2030 году запретят двигатели внутреннего сгорания

Продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания запретят в Дании к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщил портал eadaily.com.

"План А заключается в том, чтобы добиться общеевропейского запрета", - заявил датский министр по охране окружающей среды Дэн Йоргенсен.

Таким образом, правительство страны выступает за общеевропейскую стратегию, чтобы к 2050 году Европа стала первым в мире климатически нейтральным континентом.

Отмечается, что в 2017 году продажи электромобилей в Дании упали, поскольку правительство отменило льготы для их владельцев.

При этом эксперты отмечают, что электромобили не спасут от углеродных выбросов, поскольку большая часть электричества сейчас производится на теплоэлектростанциях, которые сжигают уголь или газ.