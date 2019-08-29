В Чили суд оштрафовал президента страны за нарушения при строительстве

В Чили суд города Пукон вынес решение, обязывающее президента Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере 4,93 млн чилийских песо (6,8 тыс. долларов).

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает радиостанция Bio Bio.

Согласно имеющейся информации, штраф связан с нарушениями, допущенными при строительстве дома, - не был оформлен акт об окончательном приеме работ. Суд назначил максимальный штраф, возможный при таком нарушении. Глава государства уже оплатил его.

Уточняется, что прошение о сносе дома суд решил отклонить.