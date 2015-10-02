​В Британии под землю провалился жилой квартал - ВИДЕО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти британского города Сент-Олбанс эвакуировали часть жителей населенного пункта из-за огромной ямы посреди жилого квартала.

Как передает Report, в результате образования впадины, к счастью, никто не пострадал.

Ширина провала составляет около 20 метров (это почти высота 5-этажной хрущевки), а его глубина – 10 метров.

Из-за громадной ямы квартал остался без света и водоснабжения.

Чрезвычайные службы опасаются, что провал может еще увеличиться в размерах. Однако сейчас соответствующие органы засыпают воронку и восстанавливают коммуникации.