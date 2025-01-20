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В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения

В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения В Великобритании Национальная служба здравоохранения протестирует мозговой имплантат, который потенциально способен улучшать настроение человека.
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20 января 2025 г. 15:18
В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения

В Великобритании Национальная служба здравоохранения протестирует мозговой имплантат, который потенциально способен улучшать настроение человека.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.

"Устройства могут иметь потенциал для помощи пациентам с такими заболеваниями, как депрессия, наркомания, обсессивно-компульсивное расстройство и эпилепсия", - сообщает издание.

Устройство будет подавать специальные импульсы ультразвука для "включения" кластеров нейронов. Его безопасность и переносимость будут проверены на примерно 30 пациентах.

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Версия на английском языке UK to test brain implant to improve mood

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