В Британии испытают мозговой имплантат для улучшения настроения

В Великобритании Национальная служба здравоохранения протестирует мозговой имплантат, который потенциально способен улучшать настроение человека.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения протестирует мозговой имплантат, который потенциально способен улучшать настроение человека.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.

"Устройства могут иметь потенциал для помощи пациентам с такими заболеваниями, как депрессия, наркомания, обсессивно-компульсивное расстройство и эпилепсия", - сообщает издание.

Устройство будет подавать специальные импульсы ультразвука для "включения" кластеров нейронов. Его безопасность и переносимость будут проверены на примерно 30 пациентах.