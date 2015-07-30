В Бразилии велосипедист на глазах у прохожих убрал с дороги автомобиль - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Беспрецедентный случай произошел в Бразилии: мужчина, который передвигался на велосипеде, обнаружил на своем пути автомобиль и передвинул его своими руками с велосипедной дорожки.

Как передает Report, речь идет о небольшом автомобиле Fiat Uno, который велосипедист развернул за заднюю часть.

Многие очевидцы восторженно встретили этот жест со стороны велосипедиста и поддержали его криками и аплодисментами.

Следует отметить, что опубликованная на видеохостинге YouTube запись набрала за сутки более 800 тыс. просмотров.