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В Бразилии погибший мотоциклист ожил в мешке для тел - ВИДЕО

В Бразилии погибший мотоциклист ожил в мешке для тел - ВИДЕО Мотоциклист, объявленный мертвым после аварии в Бразилии, был спасен репортером, который заснял движение мешка с телом.
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2 июля 2021 г. 19:47
В Бразилии погибший мотоциклист ожил в мешке для тел - ВИДЕО

Мотоциклист, объявленный мертвым после аварии в Бразилии, был спасен репортером, который заснял движение мешка с телом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 71-летний уличный торговец Раймундо да Сильва внезапно почувствовал себя плохо по пути на работу.

Мужчина потерял сознание и упал со своего мотоцикла. Прибывшие медики по ошибке констатировали смерть да Сильвы и положили его в специальный мешок для трупов, после чего покинули место происшествия до прибытия коронера.

Через несколько секунд после того, как они ушли, офицеры и репортер, освещавшие инцидент, заметили, что сумка шевелится сама по себе.

Репортер Джованни Перейра рассказал, что, когда полицейские открыли мешок, он заметил пузырек воздуха, выходящий из уголка рта да Сильвы. Журналист сделал мужчине искусственное дыхание, после чего бригада скорой помощи доставила оказавшегося живым мотоциклиста в больницу.

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