В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте

Снимок нынешнего президента США Дональда Трампа, сделанный при его аресте в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре у Овального кабинета в Белом доме.

Снимок нынешнего президента США Дональда Трампа, сделанный при его аресте в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре у Овального кабинета в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek.

Издание отмечает, что снимок был замечен во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме в четверг.

"Фотография президента Дональда Трампа - магшот (снимок при аресте)... теперь достойно висит в коридоре у Овального кабинета", - пишет издание.

Знаменитая фотография была сделана более чем за год до избрания Трампа на второй срок - в августе 2023 года в тюрьме штата Джорджия. Тогда Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в $200 тыс.