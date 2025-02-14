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В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте

В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте Снимок нынешнего президента США Дональда Трампа, сделанный при его аресте в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре у Овального кабинета в Белом доме.
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14 февраля 2025 г. 17:43
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте

Снимок нынешнего президента США Дональда Трампа, сделанный при его аресте в тюрьме штата Джорджия, теперь висит в коридоре у Овального кабинета в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek.

Издание отмечает, что снимок был замечен во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме в четверг.

"Фотография президента Дональда Трампа - магшот (снимок при аресте)... теперь достойно висит в коридоре у Овального кабинета", - пишет издание.

Знаменитая фотография была сделана более чем за год до избрания Трампа на второй срок - в августе 2023 года в тюрьме штата Джорджия. Тогда Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в $200 тыс.

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