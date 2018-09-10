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    В Батуми 30-летний мужчина вскарабкался на памятник "Али и Нино" - ФОТО - ВИДЕО

    © Report

    Тбилиси. 10 сентября. REPORT.AZ/ В грузинском городе Батуми мужчина лет 30-ти вскарабкался на памятник "Али и Нино".

    По сообщению грузинского бюро Report, некоторое время незнакомец просидел на памятнике. 

    Прибывшие на место спасатели попытались спустись его, однако гражданин, отказавшись от помощи, спустился с памятника самостоятельно. 

    По сообщению местной прессы, им оказался Константин Эдиберидзе. Отмечается, что мужчина разводил в саду коноплю, в связи с чем полиция вела расследование.

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