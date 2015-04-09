В Бангладеш введут обязательные уроки плавания в школах

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Бангладеш обязало школы ввести в обязательную программу уроки плавания.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по данным ООН, ежегодно в Бангладеш тонет 18 тыс. человек. Министр образования государства подтвердил, что власти расчистят пруды и озера в сельской местности, чтобы проводить там уроки плавания. Городские школы будут пользоваться университетскими бассейнами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый час в мире тонут около 40 человек. Более 90% случаев происходят в Африке, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.