В Австралии спасатели с помощью дрона спасли двух тонувших подростков - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Дрон помог спасти двух австралийцев, которых занесло в открытое море.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации Surf Life Saving.

Отмечается, что спасатели готовились к проведению испытаний в рамках государственной программы по снижению числа атак со стороны акул, когда им поступил сигнал о необходимости спасения двух серфингистов, которых занесло в открытый океан. Спасатели незамедлительно прикрепили к дрону средства спасения и направили летательный аппарат к месту инцидента.

Весь процесс был запечатлен на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает утопающим специальный плот, с помощью которого подростки смогли выбраться на берег.

Как сообщает организация, это первый случай спасения утопающих с применением дрона.