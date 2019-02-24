В одном из штатов Австралии разрешили автомобильные номера со смайликами

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ С 1 марта жители австралийского штата Квинсленд смогут добавлять эмодзи на номерные знаки своих автомобилей.

Как передаёт Report со ссылкой на «Коммерсантъ», о нововведении сообщила государственная компания Personalised Plates Queensland (PPQ).

Новинка обойдется жителям штата от 85 австралийских долларов (60,6 доллара США) за переделку старого номера до 475 долларов (338,6 доллара США) за новые регистрационные знаки.

В новых автомобильных номерах разрешено только пять видов смайликов – улыбающийся, плачущий от смеха, подмигивающий, влюбленный и эмодзи в солнечных очках. Смайлик к трём буквам и двум цифрам, из которых состоят номера, можно будет прибавить только один, а дизайн согласовать заранее онлайн.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт потерпел крушение в жилых кварталах города Голд-Кост в Австралии.