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В Австралии политик сменил имя в честь Трампа

В Австралии политик сменил имя в честь Трампа Австрийский политик официально сменил имя в честь президента США Дональда Трампа.
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7 февраля 2025 г. 16:09
В Австралии политик сменил имя в честь Трампа

Австрийский политик официально сменил имя в честь президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"Независимый депутат верхней палаты парламента Западной Австралии Бен Докинз официально сменил свою фамилию на Остин Трамп, вдохновившись президентом США Дональдом Трампом", - отметило издание.

По словам политика, этот шаг стал актом протеста против левоцентристской Лейбористской партии, которая в настоящее время имеет большинство в парламенте. На официальном сайте парламента мужчина теперь указан как "австралийский Трамп".

Мужчина также опубликовал фотографию документа из Реестра рождений и браков Западной Австралии, подтверждающего смену имени.

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