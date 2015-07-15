​В Австралии отменены туры по следам серийного убийцы

Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Австралийская компания Goulburn Ghost Tours, проводившая в лесу Нового Южного Уэльса экскурсии по местам, где серийный убийца Айван Милат закапывал тела своих жертв, больше не будет устраивать подобных туров, заявила представитель компании Луиз Эдвардс.

Как передает Report со ссылкой на ББС, ранее с резкой критикой этих туров выступили власти штата и родственники жертв.

Goulburn Ghost Tours проводились в лесу Белангло, расположенном в 120 км к юго-западу от Сиднея. Изначально компания настаивала на том, что экскурсии проводятся с уважением к памяти жертв и не могут никого оскорбить.

Айван Милат отбывает несколько пожизненных сроков за убийство в 1990-х годах семерых туристов: двух британцев, трёх немцев и двух австралийцев.