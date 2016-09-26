Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/В Антарктиде найдены древние пирамиды.

Как передает Report, об этом сообщает Planet Today.

По словам авторов находки, эти сооружения не могли быть созданы природой, здесь явно виден след человека.

Ученые занимались исследованием обширного ледяного покрова самого высокого континента нашей планеты, из-за чего обнаружили три древние пирамиды, которые не принадлежат природным памятникам. Первая находка была найдена в непосредственной близости от берега, а две другие – за шестнадцать километров от береговой линии, передает Planet Today.