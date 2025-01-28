В Англии закрылся паб, проработавший 460 лет

В английском графстве Норт-Йоркшир закрылся один из старейших пабов, проработавший 460 лет.

В английском графстве Норт-Йоркшир закрылся один из старейших пабов, проработавший 460 лет.

Как передает Report , об этом сообщило издание The Drinks Business.

Паб Windmill Inn открыли в деревне Линтон в 1564 году, во время правления королевы Елизаветы I. Издание отмечает, что в последние несколько лет заведение "переживало не лучшие времена".

"В настоящий момент срок действия контракта с арендаторами подошел к концу. Они просто не захотели продлевать", — рассказал главный менеджер паба.

Предполагается, что заведение может быть вновь открыто после того, как будут найдены новые арендаторы.