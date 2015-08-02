В Америке чуть не улетела машина - ВИДЕО

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В штате Висконсин на фестивале воздушных шаров чуть не унесло тяжелейший внедорожник "Шевроле Сабурбан", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сильный ветер, который поднялся во время проведения фестиваля, мало того, что не дал людям полетать на воздушных шарах, так еще и американцам пришлось придумывать как удержать свои летательные аппараты.

Некоторые даже попытались удержать аэростат на земле с помощью тяжелого внедорожника, но ветер был настолько сильным, что автомобиль чуть не унесло.