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    В Агджабеди жених приехал за невестой в кортеже из тракторов - ФОТО

    за невестой приехал кортеж из 10 украшенных тракторов марки «Беларусь»© Report

    Агджабеди. 3 декабря. REPORT.AZ/ Необычную свадебную процессию организовали жители села Поладлы Агджабединского района.

    Там за невестой приехал кортеж из 10 украшенных тракторов марки «Беларусь». 

    Как сообщает Карабахское бюро Report, тракторы присоединились к свадебной колонне без ведома жениха. Таким образом, друзья решили удивить новоиспеченного жениха Рабиля Алиева. Отметим, что свадебные колонны такого типа все больше становятся традицией и вызывают интерес у местных жителей. 

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