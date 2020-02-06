​В Африке умер слон с самыми длинными бивнями

Один из самых крупных в Африке слонов скончался в кенийском Национальном парке Амбосели на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Nation, животное по кличке Тим умерло в возрасте 51 года. Об этом, рассказал глава Кенийской службы дикой природы Пол Удото.

Слон умер из-за естественных причин, уточнил он. "С помощью таксидермии животное будет сохранено для образовательных и научных целей", - цитирует биолога газета.

У Тима были одни из самых длинных бивней среди современных слонов, населяющих Африку. Каждый весил 45,5 кг и почти касался земли, когда слон гулял.

Несколько раз животное становилось целью браконьеров, так в 2016 году он был тяжело ранен в голову копьем, которое было извлечено сотрудниками заповедника. Один раз его спасли из трясины.