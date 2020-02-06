Умер звезда Голливуда Кирк Дуглас - ФОТО

Звезда Голливуда Кирк Дуглас в возрасте 103 лет.

Как передает Report сообщил журнал People со ссылкой на его сына, также известного актера Майкла Дугласа.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", - заявил Майкл Дуглас. По его словам, Кирк Дуглас прожил свою жизнь замечательно и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.