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Умер звезда Голливуда Кирк Дуглас - ФОТО

Умер звезда Голливуда Кирк Дуглас

Звезда Голливуда Кирк Дуглас  в возрасте 103 лет.

Как передает Report сообщил журнал People со ссылкой на его сына, также известного актера Майкла Дугласа.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", - заявил Майкл Дуглас. По его словам, Кирк Дуглас прожил свою жизнь замечательно и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.

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