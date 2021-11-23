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Умер старейший человек на планете

Умер старейший человек на планете На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано.
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23 ноября 2021 г. 23:02
Умер старейший человек на планете

На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Долгожительницы не стало в понедельник вечером.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась… Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", - написано в публикации.

Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.

Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.

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Версия на азербайджанском языке Planetin ən yaşlı insanı vəfat edib

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