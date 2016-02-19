Ученые: Злоупотребление мобильным телефоном приводит к ухудшению памяти

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Злоупотребление пользованием мобильным телефоном ведет к ослаблению познавательной способности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли китайские ученые.

После проведения исследований, глава отделения энцефалопатии госпиталя китайской традиционной медицины провинции Хэбэй Су Чживэй пришел к выводу, что люди, которые слишком часто пользуются мобильными телефонами, более склонны к шейному спондилезу, плохому зрению, а также плохой памяти.

Ученые также отмечают, что чтение с экрана мобильника плохо влияет на память человека.

Количество исследуемых и другие детали экспериментов не уточняются.