О нас

Ученые выяснили, что обычная улыбка может снимать боль и стресс

Ученые выяснили, что обычная улыбка может снимать боль и стресс Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением.
Это интересно
17 февраля 2025 г. 08:36
Ученые выяснили, что обычная улыбка может снимать боль и стресс

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Journal of Positive Psychology (JPP).

В эксперименте задействовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.

Их частота сердечных сокращений и выражения лица фиксировались с помощью датчиков и видеокамер. Участники, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на 7-8 ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.

"Улыбка может быть естественным механизмом преодоления, помогающим справляться с дискомфортом", — объяснила автор исследования Джазлин Х. Луу.

Хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, участники, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.

Исследование подтверждает гипотезу лицевой обратной связи, согласно которой мимика влияет на эмоциональное состояние.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sadə bir təbəssüm ağrı və stressi aradan qaldıra bilər

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi