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Ученые узнали, почему Африка разрывается на части

Ученые узнали, почему Африка разрывается на части Ученые узнали, почему Африка разрывается на части
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28 мая 2025 г. 06:19
Ученые узнали, почему Африка разрывается на части

Международная группа ученых из Шотландии, Китая и Канады раскрыла причину, по которой Африка постепенно разрывается надвое. Ей оказался огромный мантийный плюм, создающий крупнейший в мире континентальный разлом — Восточно-Африканская рифтовая система (EARS).

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Команда проанализировала газы геотермального поля Мингай в Кении. Химическая сигнатура этих веществ указывает на их глубинное происхождение — из пограничного слоя между мантией и ядром Земли (2900 км в глубину).

"Мы обнаружили изотопы неона, идентичные тем, что найдены на Гавайях, где также есть глубинный плюм", — пояснил ведущий автор исследования Бийинг Чен.

Плюм разрушает континент следующим образом. Горячая порода поднимается из недр Земли, сталкивается с литосферой и растекается в стороны. Этот процесс создает напряжение в земной коре, вызывает вулканическую активность и формирует сеть разломов длиной 3500 км.

Разлом тянется от Красного моря до Мозамбика и продолжает расширяться последние 35 миллионов лет.

"Это не мгновенный процесс, но он кардинально изменит облик нашей планеты через миллионы лет", — отмечают исследователи.

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