​Ученые установили причину, почему летом люди спят меньше

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Британские ученые определили количество времени, которое необходимо человеку для полноценного сна летом.

Как передает Report, английские социологи, опросив респондентов, выяснили, что проблемы со сном жаркое время года у 93% опрошенных.

Как признались респонденты, именно летом все они спят гораздо меньше.

«Летом люди спят около 5,5 часов, тогда как зимой — 7,5. Виной тому становится жара, большой выбор возможностей для развлечений и рост употребления алкоголя. Кроме того, мешать спать могут насекомые, ранний рассвет или пыльца в воздухе», — заключают исследователи.