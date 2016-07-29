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    ​Ученые установили причину, почему летом люди спят меньше

    Летом люди спят около 5,5 часов, тогда как зимой — 7,5

    Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Британские ученые определили количество времени, которое необходимо человеку для полноценного сна летом.

    Как передает Report, английские социологи, опросив респондентов, выяснили, что проблемы со сном жаркое время года у 93% опрошенных.

    Как признались респонденты, именно летом все они спят гораздо меньше.

    «Летом люди спят около 5,5 часов, тогда как зимой — 7,5. Виной тому становится жара, большой выбор возможностей для развлечений и рост употребления алкоголя. Кроме того, мешать спать могут насекомые, ранний рассвет или пыльца в воздухе», — заключают исследователи.

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